Что надеть на праздничный вечер: предлагаем 3 беспроигрышных варианта

Источник материала: ОНТ

Несколько советов тем, кто идет вечером на праздник.





Если вы собрались на праздничный вечер, вот вам варианты нарядов для выхода в свет:

Горох - это тренд, над которым время не властно, а поэтому из года в год он вновь возвращается на подиум. Платье с таким принтом дополните минималистичными босоножками с тонкими ремешками или классическими лодочками.





Вариант для легких, романтичных и мечтательных особ. Цветы — достаточно сложный принт, и с ним легко ошибиться, поэтому самое главное — это не переборщить с деталями. К такому платью добавляем босоножки и бамбуковую или плетеную сумочку.





Вместо скучных брюк и строго жакета сделайте выбор в пользу брючного комплекта в пижамном стиле. Добавьте босоножки на каблуке и массивные украшения и образ будет выглядеть стильно и торжественно.





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