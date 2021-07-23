|
Ротавирус летом: как передается, почему опасен и кто находится в группе риска?
Источник материала: ОНТ
Об опасности ротавирусе летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Ротавирус – одно из наиболее распространенных заболеваний летом, характеризующееся вирусным поражением слизистой желудочно-кишечного тракта. Основной путь передачи – грязные руки, немытые фрукты, продукты питания низкого качества, их неправильное хранение, попадание в рот воды при купании в водоемах.
У взрослых ротавирусная инфекция протекает по типу пищевого отравления – тошнота, рвота, жидкий стул. Симптомы ротавируса у детей более выражены – многократная рвота, повышение температуры, резкие боли в области живота, частый жидкий стул, упадок сил, отсутствие аппетита, головокружение, даже потеря сознания.
Опасность инфекции в том, что при отсутствии адекватной и своевременной медицинской помощи, возможно тяжелое обезвоживание организма и развитие осложнений со стороны всех органов и систем.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об опасности ротавирусе летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)