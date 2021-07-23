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Ротавирус летом: как передается, почему опасен и кто находится в группе риска?

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ротавирус летом: как передается, почему опасен и кто находится в группе риска?

Об опасности ротавирусе летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 


Ротавирус – одно из наиболее распространенных заболеваний летом, характеризующееся вирусным поражением слизистой желудочно-кишечного тракта. Основной путь передачи – грязные руки, немытые фрукты, продукты питания низкого качества, их неправильное хранение, попадание в рот воды при купании в водоемах.

У взрослых ротавирусная инфекция протекает по типу пищевого отравления – тошнота, рвота, жидкий стул. Симптомы ротавируса у детей более выражены – многократная рвота, повышение температуры, резкие боли в области живота, частый жидкий стул, упадок сил, отсутствие аппетита, головокружение, даже потеря сознания.

Опасность инфекции в том, что при отсутствии адекватной и своевременной медицинской помощи, возможно тяжелое обезвоживание организма и развитие осложнений со стороны всех органов и систем.

Инна Федорова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ: «Ротавирус в нашей стране относится к среднераспространенному заболеванию. Источник инфекции – больной человек или носитель вируса, у которого симптомы заболевания отсутствуют. Вирусоносителями чаще всего являются дети старшего возраста и взрослые. Возбудитель попадает в организм человека через рот. Основные факторы передачи – предметы обихода, детские игрушки, соски, инфицированные возбудителем руки взрослых и детей. Также определенное значение в распространении заболевания имеют продукты питания, как правило неподвергающиеся термической обработке. Группа риска – дети первых двух лет жизни. Это объясняется их высокой восприимчивостью к ротавирусам и недостаточно сформированным в этом возрасте гигиеническим навыкам».

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Об опасности ротавирусе летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
 
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