Петришенко: поэтапно расширяем применение цифровых технологий во время вступительной кампании

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поэтапно расширяется применение цифровых технологий во время вступительной кампании. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который сегодня посетил БГУИР и понаблюдал за ходом приема документов у абитуриентов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Мы видим, что благодаря электронному кабинету абитуриенты тратят меньше времени на подачу документов. Думаю, что мы пойдем и дальше. Если введем электронную цифровую подпись, наверное, подача документов не потребует физического присутствия. Но это в перспективе. К этому мы идем поэтапно, начиная с электронной очереди, электронных кабинетов абитуриентов. Результаты зачисления комиссия тоже будет сообщать в электронном кабинете", - сказал Игорь Петришенко.

Сейчас в Беларуси идет прием документов в вузы. "Сегодня мы наблюдали за тем, как в БГУИР организовано разделение потоков. У тех абитуриентов, которые зарегистрировались в электронном кабинете, есть отдельная очередь, для них назначается время", - отметил вице-премьер.

В этом году планируется принять в вузы около 55 тыс. человек. В том числе для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета - 27,8 тыс. человек, на платной основе - 27,1 тыс. Для получения среднего специального образования планируется принять более 39 тыс. человек.-0-