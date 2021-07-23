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В Мостовском районе легковушка вылетела с моста и перевернулась - две женщины в больнице

23.07.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе легковушка вылетела с моста в кювет. В аварии пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на местной дороге Лунно - Стрельцы произошла вечером 22 июля. "Хонда" под управлением 20-летнего молодого человека двигалась в сторону деревни Машталеры.

"При пересечении моста водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся", - рассказали в ГАИ.

В автомобиле были двое пассажиров - 41-летняя и 46-летняя женщины. Они с травмами госпитализированы. Водитель не пострадал. Сообщается, что стаж вождения у него небольшой. Права молодой человек получил лишь в июне 2021 года.-0-

В Мостовском районе легковушка вылетела с моста и перевернулась - две женщины в больнице
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария на местной дороге Лунно - Стрельцы произошла вечером 22 июля. "Хонда" под управлением 20-летнего молодого человека двигалась в сторону деревни Машталеры.
 
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