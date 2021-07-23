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92 нелегальных мигранта со стороны Беларуси задержаны в Литве за сутки

23.07.2021 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки в Литве были задержаны 92 мигранта, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

92 нелегальных мигранта со стороны Беларуси задержаны в Литве за сутки

Из 92 задержанных 73 назвали себя гражданами Ирака или имели документы, подтверждающие это.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2430 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных граждане Ирака (1380), Конго (184), Камеруна (124), Гвинеи (78), Афганистана (77), Ирана (74), России (76), Сирии (71) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

 

 

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За минувшие сутки в Литве были задержаны 92 мигранта, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы...
 
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