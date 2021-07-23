92 нелегальных мигранта со стороны Беларуси задержаны в Литве за сутки

За минувшие сутки в Литве были задержаны 92 мигранта, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.





Из 92 задержанных 73 назвали себя гражданами Ирака или имели документы, подтверждающие это.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2430 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных граждане Ирака (1380), Конго (184), Камеруна (124), Гвинеи (78), Афганистана (77), Ирана (74), России (76), Сирии (71) и других стран, а также лица, у которых не было документов.