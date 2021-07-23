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Литва просит Ирак остановить воздушный поток мигрантов из Багдада в Минск

23.07.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 июля в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» в связи с увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.

Как сообщает МИД Литвы, Ландсбергис, который на прошлой неделе лично встречался с Хусейном в Ираке и обсуждал проблему нелегальной миграции из Беларуси в Литву, вновь призвал решить проблему воздушного канала миграции из Багдада в Минск.

«Я ещё раз повторил, что любое участие в преступных схемах беларусского режима наносит вред репутации Ирака как страны, которая заявила о намерениях идти путём демократии и мирa. Решительных действий в борьбе с организаторами преступной сети перевозки нелегальных мигрантов со стороны Ирака ждёт не только Литва, но и Евросоюз», - заявил Ландсбергис.

В сообщении отмечается, что глава МИД Ирака П пообещал в ближайшее время выяснить мотивы авиаперевозчиков, а также ответить на запрос о приезде делегации иракских экспертов в Литву.

Однако, спустя три дня после переговоров Ландсбергиса и Хусейна в Багдаде министр транспорта Ирака Нассер аль Шибли поручил авиакомпании «Iraqi Airways» увеличить количество авиарейсов в Минск с двух до четырёх в неделю, поскольку возрос спрос на такие полёты. Ещё одна иракская авиакомпания «Fly Baghdad» летает в Минск дважды в неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 июля в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил...
 
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