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The Guardian опубликовала статью о «чёрной неделе» для белорусских НГО

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Британское издание The Guardian опубликовало статью о репрессиях в отношении белорусских негосударственных организаций.

The Guardian опубликовала статью о «чёрной неделе» для белорусских НГО

Только за последние 10 дней было проведено более 60 обысков, продолжаются рейды и аресты правозащитников, журналистов и активистов.

Правозащитные организации заявляют, что последняя серия арестов и обысков является частью «тотальной зачистки гражданского общества».

«Это полная чистка гражданского общества. НГО всегда находились под давлением в Беларуси, но эти рейды, эта волна арестов и обысков никогда не наблюдалась ранее», — сказала изданию Марина Воробей, основательница Freeunion.online

С начала июля обыски прошли более чем в 40-а организациях. После обысков, НГО начали ликвидировать, только за вчера начали ликвидацию медиаплатформы «Имена», «Human Constanta», «Пресс-клуба» и других организаций.

 
 
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