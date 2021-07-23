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Карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу

23.07.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу
Фото: pixabay.com
Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 24 июля, — с 3.00 до 7.00. Причина — технологические работы на сетевом оборудовании, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточняют в Банковском процессинговом центре.



БелЖД сообщает, что из-за работ Банковского процессингового центра 24 июля с 02.30 до 07.00 не будет возможности покупки и возврата электронных билетов на сайте железой дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/697.html?c
 
 
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Причина — технологические работы на сетевом оборудовании.
 
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