Источник материала: UDF



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«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточняют в Банковском процессинговом центре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу Причина — технологические работы на сетевом оборудовании.

БелЖД сообщает, что из-за работ Банковского процессингового центра 24 июля с 02.30 до 07.00 не будет возможности покупки и возврата электронных билетов на сайте железой дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/697.html?c