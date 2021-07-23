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Сексуальная Ходченкова в мокрой майке довела народ до экстаза

23.07.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сексуальная Ходченкова в мокрой майке довела народ до экстаза
Каждый новый снимок Светланы Ходченковой вызывает все больше восторгов у публики.

Судя по контенту в инстаграм-аккаунте звезды, в настоящее время она проводит отпуск на морском побережье. Время от времени эффектная блондинка делится со своими подписчиками довольно смелыми кадрами, которые всегда вызывают бурную реакцию аудитории. Накануне Светлана Ходченкова опубликовала очередное провокационное фото.

На черно-белом снимке женщина сидит в одной мокрой майке, одетой на голое тело. Под тонкой тканью легко угадывается стройная фигура Светланы. Ее глаза при этом закрыты, а лицо с блаженным видом обращено к небу. Как сообщил "Пятый канал", под столь чувственным снимком Ходченкова призналась, что мечты сбываются.


О каких именно мечтах идет речь, поклонникам актрисы остается только догадываться. Впрочем, людей больше заинтересовали даже не мечты, а внешний вид артистки. Судя по комментариям, сексуальный вид блондинки довел публику до настоящего экстаза. Фолловеры написали:

"Грациознобворожительно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Волшебство", "Шикарная", "Вы прекрасны", "Ну очень красиво!", "Потрясающее фото!", "Божественна!".
 
 
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Накануне актриса опубликовала очередное провокационное фото.
 
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