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Операция «Ликвидация»: белорусские власти десятками закрывают НПО - список

23.07.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Операция «Ликвидация»: белорусские власти десятками закрывают НПО - список
После зачистки останутся только «красавцы»
Под «зачистку» попали экологи, правозащитники и даже благотворительные проекты, в том числе помощи людям с инвалидностью.

22 июля Мингорисполком решил ликвидировать ряд общественных организаций. В большой части из них на прошлой неделе прошли обыски - как в офисах, так и дома у некоторых участников.

Какие общественные организации власти ликвидировали с 22 июля:



Центр правовой трансформации Lawtrend

Офис европейской экспертизы и коммуникаций

Правозащитный центр "Human Constanta"

Центр экологических решений

Центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"

Медиаплатформа "Имена"

Youth Labor Rights

European Youth Parliament

Press Club Belarus (его активисты находятся за решеткой по уголовному делу)

Центр " Европейский диалог" - директор Анатолий Лебедько.

Офис по правам людей с инвалидностью

Белорусский Национальный Молодежный совет "РАДА"

Центр европейских исследований

Социально-информационное учреждение "ТаймАкт"

Информационно-культурный центр "ІніцыАрт"

Офис продвижения инициатив

Арт Сядзіба

Центр регионального развития ГДФ

Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора"

Мастерская социального кино

Бизнес-школа ИПМ, основанная Павлом Данейко, - образовательный центр, где обучались в том числе топ-менеджеры. И это не полный список. Сведения продолжают поступать.

Напомним, накануне Лукашенко выразил недовольство большим количеством НПО в стране: "тысячи бандитов с промытыми мозгами".
 
 
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