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После зачистки останутся только «красавцы»

Какие общественные организации власти ликвидировали с 22 июля:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Операция «Ликвидация»: белорусские власти десятками закрывают НПО - список Угроза уничтожить гражданское общество в Беларуси, похоже, осуществляется

22 июля Мингорисполком решил ликвидировать ряд общественных организаций. В большой части из них на прошлой неделе прошли обыски - как в офисах, так и дома у некоторых участников.Центр правовой трансформации LawtrendОфис европейской экспертизы и коммуникацийПравозащитный центр "Human Constanta"Центр экологических решенийЦентр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"Медиаплатформа "Имена"Youth Labor RightsEuropean Youth ParliamentPress Club Belarus (его активисты находятся за решеткой по уголовному делу)Центр " Европейский диалог" - директор Анатолий Лебедько.Офис по правам людей с инвалидностьюБелорусский Национальный Молодежный совет "РАДА"Центр европейских исследованийСоциально-информационное учреждение "ТаймАкт"Информационно-культурный центр "ІніцыАрт"Офис продвижения инициативАрт СядзібаЦентр регионального развития ГДФЦентр урбанистических проектов и инициатив "Прастора"Мастерская социального киноБизнес-школа ИПМ, основанная Павлом Данейко, - образовательный центр, где обучались в том числе топ-менеджеры. И это не полный список. Сведения продолжают поступать.Напомним, накануне Лукашенкобольшим количеством НПО в стране: "тысячи бандитов с промытыми мозгами".