В Бобруйске велосипедного вора нашли по отпечатку пальца

Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске судебные эксперты помогли раскрыть кражу велосипеда по горячим следам - вора нашли по следу пальца руки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Полагая, что тросовый велозамок является надежной защитой, бобруйчанка оставляла свой велосипед в подъезде многоквартирного дома либо возле него, - рассказала Ирина Рачковская. - Однако однажды утром женщина обнаружила пропажу, о чем сообщила в отдел милиции".

Прибывшей следственно-оперативной группе женщина пояснила, что оставила велосипед на ночь на улице возле подъезда, обмотав трос вокруг металлической трубы, идущей по фасаду дома. Утром же вместо велосипеда она нашла неподалеку только фрагмент своего троса.

Специалист Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия выявил на трубе, у которой стоял велосипед, след пальца руки. При проверке по базе АДИС УГКСЭ по Могилевской области судебными экспертами установлено, что изъятый след пальца оставлен местным жителем 1962 года рождения. Результаты проверки направили правоохранителям, которые задержали мужчину, а также изъяли у него похищенный велосипед.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-