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Житель Рогачева по просьбе мошенников взял кредиты на Br28 тыс.

23.07.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева по просьбе мошенников взял четыре кредита на общую сумму почти Br28 тыс., сообщили БЕЛТА в управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД облисполкома.

В милицию обратился житель Рогачева и рассказал, что ему позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности, пояснила, что на имя мужчины в банке оформлен онлайн-кредит. Однако пока деньги еще никуда не переведены, необходимо обратиться в этот же банк, оформить аналогичный кредит и перевести сумму на определенный расчетный счет. Его лжесотрудница предусмотрительно предоставила. Такие действия женщина просила провести в четырех банках, объяснив, что в каждом из них оформлен кредит на имя мужчины.

Потерпевший выполнил все указания: взял кредиты на Br27,9 тыс. и перевел их на указанный счет. Все средства достались злоумышленникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В милицию обратился житель Рогачева и рассказал, что ему позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности, пояснила, что на имя мужчины в банке...
 
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