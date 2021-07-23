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Жителя Поставского района будут судить за оскорбление прокурорского работника и хранение взрывчатых веществ

23.07.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Поставского района, которому инкриминированы незаконное хранение взрывчатых веществ, а также публичное оскорбление прокурорского работника и других представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

По материалам дела, фигурант 2 апреля 2021 года, находясь в садоводческом товариществе Поставского района, отправил на адрес электронной почты прокуратуры Витебской области письмо. В его тексте содержалось оскорбление в адрес прокурорского работника.

А со 2 по 11 апреля обвиняемый отправил на адрес электронной почты Поставского райисполкома сообщения с оскорблениями должностного лица местных органов исполнительной власти.

Кроме того, выяснилось, что фигурант хранил в садовом домике более 38 г дымного и 585 г бездымного пороха, отнесенных к категории метательных взрывчатых веществ.

Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Поставского района, которому инкриминированы незаконное хранение...
 
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