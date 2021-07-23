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Белорусские лучницы начали выступление на Олимпиаде в Токио

23.07.2021 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23 июля на летней Олимпиаде в Токио начались соревнования по стрельбе из лука.

Белорусские лучницы начали выступление на Олимпиаде в Токио

В женской части программы Беларусь представляют три лучницы — Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова.

Сегодня состоялся квалификационный раунд, по результатам которого 64 участницы турнира были разбиты на пары плей-офф. Лучница, показавшая лучший результат в квалификации, в первом раунде плей-офф встретится со спортсменкой, занявшей 64-е место.

Из белорусок лучший результат в квалификации показала Карина Деминская — 29-е место, Анна Марусова заняла 39-е место, Карина Козловская — 61-е.

Лучница из Южной Кореи Сан Ан установила новый олимпийский рекорд — 680 баллов. Предыдущее достижение принадлежало украинской лучнице Лине Герасименко — 673 балла и было установлено на Играх в Атланте в 1996 году.

Плей-офф у лучниц стартует 27 июля. В этот день Анна Марусова встретится с немкой Лизой Унрух — серебряным призером Олимпиады-2016. 29 июля свои поединки проведут две другие белоруски: Карина Деминская против вице-чемпионки мира в командном миксте 17-летней Дии Сиддик из Бангладеш, а Карина Козловская — против титулованной Алехандры Валенсии из Мексики.

25 июля женская команда Беларуси начнет плей-офф командного турнира. Первый соперник — команда Китая.

 

 

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23 июля на летней Олимпиаде в Токио начались соревнования по стрельбе из лука.
 
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