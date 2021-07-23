ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Основатель рыцарских клубов Федор Михеев сообщил об обыске

23.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Подробности неизвестны: Федор Михеев успел передать друзьям на Facebook одно слово: «ОБЫСК». Пост появился в нетипичное время для обысков: в 23:07.


Федор Михеев. 23 мая 2017 года. Фото: knight.by / Facebook

Федор Михеев, также известный как «Князь Федор», в середине 1990-х создал реконструкторские рыцарские клубы «Княжий Гуф», «Регимент Януша Радзивилла» и «18-й пехотный полк ВКЛ», в конце 1990-х – музей «Шляхецкая брама» в Воложинском районе. Интересовался не только средневековьем, но и наполеоновскими временами, мушкетерами, Первой мировой войной, межвоенными контрабандистами.

Снимался в музыкальных клипах и фильмах, включая российские «Ночной дозор» и «Дневной дозор».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности неизвестны: Федор Михеев успел передать друзьям на Facebook одно слово: «ОБЫСК». Пост появился в нетипичное время для обысков: в 23:07.
 
Новости дня
Новости разные
 
Штрафы и новые формы контроля: как в Беларуси борются со смертельными авариями?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by