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Сбой системы? Суд отменил штраф журналистке "за распространение экстремистской информации"
Источник материала: Партизан
Гродненский областной суд отменил штраф, вынесенный журналистке сайта
Ранее Ленинский суд Гродно осудил журналистку за распространение экстремистской информации.
"Постановление судьи нельзя признать законным, оно подлежит отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение", — процитировала Новик письмо за подписью судьи Гродненского областного суда Виктора Сенько.
Ирину Новик задержали 1 июня. 3 июня ее осудили на 25 базовых величин (725 рублей) по административному делу. До суда ее держали в ИВС, где запрещали сидеть днем, там она ничего не ела.
По этому же делу редакции позже присудили максимально возможный штраф — 14 500 рублей.
Новик обжаловала решение суда, заявив, что судья нарушил ее право на защиту: на процесс не пригласили адвоката. Судья областного суда согласился, что это существенное нарушение норм Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.
Насчет нового суда Новик иллюзий не имеет: "Я почти уверена, что он/она вынесет тот же приговор и даст тот же штраф. Но придерживаясь всех необходимых формальностей".
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Гродненский областной суд отменил штраф, вынесенный журналистке сайта hrodna.life Ирине Новик, и направил дело на новое рассмотрение.
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