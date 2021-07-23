Ранее Ленинский суд Гродно осудил журналистку за распространение экстремистской информации.





"Постановление судьи нельзя признать законным, оно подлежит отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение", — процитировала Новик письмо за подписью судьи Гродненского областного суда Виктора Сенько.





Ирину Новик задержали 1 июня. 3 июня ее осудили на 25 базовых величин (725 рублей) по административному делу. До суда ее держали в ИВС, где запрещали сидеть днем, там она ничего не ела.





По этому же делу редакции позже присудили максимально возможный штраф — 14 500 рублей.





Новик обжаловала решение суда, заявив, что судья нарушил ее право на защиту: на процесс не пригласили адвоката. Судья областного суда согласился, что это существенное нарушение норм Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.





Насчет нового суда Новик иллюзий не имеет: "Я почти уверена, что он/она вынесет тот же приговор и даст тот же штраф. Но придерживаясь всех необходимых формальностей".