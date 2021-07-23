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Ольга Чемоданова / сайт МВД​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За оскорбление пресс-секретаря МВД минчанина осудили на 2 года «домашней химии» На суде Суворов полностью признал вину и предложил компенсировать ущерб.

25 сентября 2020 годаоставил под публикацией с фотокомментарий со словом "пропагандистская" и матом. Сторона обвинения заявила, что мужчина намеревался публично оскорбить представителя власти Чемоданову "в связи с исполнением ею служебных обязанностей... по мотивам политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в РБ, разными политическими взглядами, чувством неприязни к представителям власти, руководствуясь низменными намерениями, высказавшимися в желании представить Чемоданову в унизительном положении в глазах широкой общественности, отомстить за освещение в СМИ и глобальной сети Интернет вопросов, относящихся к компетенции МВД".На суде Суворов полностью признал вину и предложил компенсировать ущерб. Чемоданова высказала пожелание, чтобы он перевел деньги за моральную компенсацию в ассоциацию помощи детям с инвалидностью. Сумму она предложила обвиняемому назвать самому. Минчанин сообщил, что готов перечислить две тысячи рублей.