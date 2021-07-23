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За оскорбление пресс-секретаря МВД минчанина осудили на 2 года «домашней химии»

23.07.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За оскорбление пресс-секретаря МВД минчанина осудили на 2 года «домашней химии»
Ольга Чемоданова / сайт МВД​
32-летнего Артура Суворова осудили на два года "домашней химии", пишет правозащитный сайт "Весна". Центральный суд Минска признал его виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 Уголовного кодекса). Потерпевшей по делу была пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

25 сентября 2020 года Артур Суворов оставил под публикацией с фото Ольги Чемодановой комментарий со словом "пропагандистская" и матом. Сторона обвинения заявила, что мужчина намеревался публично оскорбить представителя власти Чемоданову "в связи с исполнением ею служебных обязанностей... по мотивам политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в РБ, разными политическими взглядами, чувством неприязни к представителям власти, руководствуясь низменными намерениями, высказавшимися в желании представить Чемоданову в унизительном положении в глазах широкой общественности, отомстить за освещение в СМИ и глобальной сети Интернет вопросов, относящихся к компетенции МВД".

На суде Суворов полностью признал вину и предложил компенсировать ущерб. Чемоданова высказала пожелание, чтобы он перевел деньги за моральную компенсацию в ассоциацию помощи детям с инвалидностью. Сумму она предложила обвиняемому назвать самому. Минчанин сообщил, что готов перечислить две тысячи рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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На суде Суворов полностью признал вину и предложил компенсировать ущерб.
 
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