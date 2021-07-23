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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: У Лукашенко есть собственный «мир» Он видит только то, что его устраивает.

Это мировая тенденция касается всего мира, кроме Республики Беларусь. Белорусский руководитель уверенно заявил сегодня о том, что цены на продукты питания достигли пика и голодают миллионы. Более того, исходя из того, что продовольствие стало на вес золота, то его (Лукашенко) прогноз оправдался и капиталовложения в сельское хозяйства оправдаются.Видимо у Лукашенко есть собственный «мир», где мировые цены на белорусский продовольственный экспорт только растут, а у остального мира свое видение проблемы стимулирования сельскохозяйственного производства, так как чем меньше цены на продукты питания, тем меньше людей в мире будет голодать.В общем, Лукашенко видит только то, что его устраивает. Если не устраивает буквально все, то наступает слепота.