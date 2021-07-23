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Суздальцев: У Лукашенко есть собственный «мир»

23.07.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: У Лукашенко есть собственный «мир»
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
Мировые цены на продовольствие снизились, пишет политолог Андрей Суздальцев в своем Телеграм-канале.

Это мировая тенденция касается всего мира, кроме Республики Беларусь. Белорусский руководитель уверенно заявил сегодня о том, что цены на продукты питания достигли пика и голодают миллионы. Более того, исходя из того, что продовольствие стало на вес золота, то его (Лукашенко) прогноз оправдался и капиталовложения в сельское хозяйства оправдаются.


Видимо у Лукашенко есть собственный «мир», где мировые цены на белорусский продовольственный экспорт только растут, а у остального мира свое видение проблемы стимулирования сельскохозяйственного производства, так как чем меньше цены на продукты питания, тем меньше людей в мире будет голодать.

В общем, Лукашенко видит только то, что его устраивает. Если не устраивает буквально все, то наступает слепота.
 
 
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Он видит только то, что его устраивает.
 
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