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Суздальцев: У Лукашенко есть собственный «мир»
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
Это мировая тенденция касается всего мира, кроме Республики Беларусь. Белорусский руководитель уверенно заявил сегодня о том, что цены на продукты питания достигли пика и голодают миллионы. Более того, исходя из того, что продовольствие стало на вес золота, то его (Лукашенко) прогноз оправдался и капиталовложения в сельское хозяйства оправдаются.
Видимо у Лукашенко есть собственный «мир», где мировые цены на белорусский продовольственный экспорт только растут, а у остального мира свое видение проблемы стимулирования сельскохозяйственного производства, так как чем меньше цены на продукты питания, тем меньше людей в мире будет голодать.
В общем, Лукашенко видит только то, что его устраивает. Если не устраивает буквально все, то наступает слепота.
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Он видит только то, что его устраивает.
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