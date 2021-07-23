Минчанин угнал машину и попал на ней в ДТП

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержан 32-летний минчанин, который угнал находящуюся на автомойке машину и попал на ней в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Выяснилось, что мужчина работал мойщиком машин. Вечером после закрытия автомойки он решил приобрести спиртное и с этой целью угнал машину, которую оставил в помещении один из учредителей организации. После мужчина решил прокатиться по ночному городу, однако не справился с управлением и попал в ДТП, после чего приехал к автомойке, где оставил поврежденное авто", - рассказали в ГУВД.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины сотрудниками ОГАИ Центрального РУВД Минска за нарушение правил дорожного движения составлены административные протоколы, материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где по факту угона машины возбуждено уголовное дело.-0-