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Стало известно, по какой статье УК задержали журналиста Игоря Ильяша

23.07.2021 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судебная коллегия Минского городского суда на заседании 23 июля отказала в удовлетворении жалобы на решение суда Партизанского района столицы признать правомерным задержание журналиста «Белсата» Игоря Ильяша.

Стало известно, по какой статье УК задержали журналиста Игоря Ильяша

«Сегодня мы обжаловали решение суда, который был в среду, по постановлению о задержании. Естественно решение оставили в силе. Зато они вывесили в расписании суда статью, по которой Игорь задержан — это часть 1 ст. 342 Уголовного кодекса», — сообщил БелаПАН его брат Вадим Ильяш.

В указанной части статьи говорится об «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активном участии в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Предусмотрены санкции в виде ареста, ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.

Брат журналиста отметил, что неизвестно, в каком статусе сейчас находится Игорь Ильяш, поскольку «адвокат под подпиской о неразглашении».

Накануне у родственника журналиста приняли передачу в минском изоляторе временного содержания на Окрестина, где находится Игорь Ильяш. Десятидневный срок его задержания заканчивается утром 26 июля.

«Больше никаких новостей пока нет. Адвокат после обеда постарается попасть к Игорю, но на самом деле мы ждем понедельника. Я с 10 утра буду возле ИВС, а там уже его либо выпустят, либо нет», — добавил Вадим Ильяш.

20 июля белорусские правозащитники признали Ильяша политзаключенным наряду с другими задержанными журналистами.

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Теги: Новости
 
 
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Судебная коллегия Минского городского суда на заседании 23 июля отказала в удовлетворении жалобы на решение суда Партизанского района столицы признать...
 
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