Стало известно, по какой статье УК задержали журналиста Игоря Ильяша

Судебная коллегия Минского городского суда на заседании 23 июля отказала в удовлетворении жалобы на решение суда Партизанского района столицы признать правомерным задержание журналиста «Белсата» Игоря Ильяша.





«Сегодня мы обжаловали решение суда, который был в среду, по постановлению о задержании. Естественно решение оставили в силе. Зато они вывесили в расписании суда статью, по которой Игорь задержан — это часть 1 ст. 342 Уголовного кодекса», — сообщил БелаПАН его брат Вадим Ильяш.

В указанной части статьи говорится об «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активном участии в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Предусмотрены санкции в виде ареста, ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.

Брат журналиста отметил, что неизвестно, в каком статусе сейчас находится Игорь Ильяш, поскольку «адвокат под подпиской о неразглашении».

Накануне у родственника журналиста приняли передачу в минском изоляторе временного содержания на Окрестина, где находится Игорь Ильяш. Десятидневный срок его задержания заканчивается утром 26 июля.

«Больше никаких новостей пока нет. Адвокат после обеда постарается попасть к Игорю, но на самом деле мы ждем понедельника. Я с 10 утра буду возле ИВС, а там уже его либо выпустят, либо нет», — добавил Вадим Ильяш.

20 июля белорусские правозащитники признали Ильяша политзаключенным наряду с другими задержанными журналистами.



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