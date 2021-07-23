«Имена» намерены в суде оспаривать решение о ликвидации

Благотворительный проект «Имена» намерен в суде оспаривать решение Мингорисполкома о ликвидации, сообщила создательница проекта Екатерина Синюк на своей странице в «Фейсбуке».





«Вчера мне исполнилось 33 года. А сегодня стало известно, что именно в мой день рождения Мингорисполком вынес решение о ликвидации платформы “Имена”. Во внесудебном порядке. Вот такой подарок», — написала она.

По словам Синюк, официально обоснование решения звучит так: «Осуществление некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой организации».

«Безусловно, мы будем оспаривать это решение и считаем его необоснованным. Мы готовим иск в суд, — подчеркнула Синюк. — Мы будем бороться ради наших проектов, ради тех тысяч людей, которым мы с вами нужны. Ради вас, друзья, десятков тысяч человек, которые нас поддерживают уже много лет и благодаря которым у нас получилось сделать столько хорошего и важного».

14 июля в офисе «Имен» и дома у Синюк прошли обыски. После обыска офис «Имен» был опечатан, напоминает БелаПАН .

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»).