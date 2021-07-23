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Банки и магазины со следующего года обяжут принимать карточки Мир
Источник материала: Myfin
В частности, в постановлении Нацбанка «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры» сказано, что субъекты малого предпринимательства, которые принимают платежи с использованием банковских платежных карточек, могут выбирать оборудование для приема таких платежей. Речь идет в первую очередь о сфере мелкорозничной торговли, курьерских услуг и так далее. Предприниматели смогут сами выбирать, что для них важнее: оборудование для считывания информации с карточки только по бесконтактной технологии (например, с использованием смартфона в качестве платежного терминала), только по контактной технологии или с использованием обеих указанных технологий.
Еще одна мера Нацбанка предусматривает, что после 1 января 2024 года во всех платежных терминалах самообслуживания (например, паркоматы, вендинговые автоматы и так далее) обязательно должна быть предоставлена возможность оплаты как с помощью контактной, так и бесконтактной технологии.
Кроме того, перечислены меры, которые касаются расчетов карточками платежной системы «Мир»:
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