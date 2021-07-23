"Шансов мало, скажем явно". Интервью с женой спортсмена Алексея Кудина, которого Россия выдала Беларуси

Ранее апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Московского облсуда об экстрадиции спортсмена на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о сопротивлении сотруднику правоохранительных органов.





В августе 2020 года Кудин участвовал в протестах в Молодечно, когда произошли стычки с силовиками. Спортсмена сначала поместили под административный арест, после оштрафовали, а потом завели уголовное дело. В ноябре Кудин не явился в суд, власти объявили его в розыск.





Алексея Кудина задержали в России в январе 2021-го. В феврале Генпрокуратура Беларуси направила в РФ обращение об экстрадиции. Белорусские спортсмены написали не одну петицию к российским властям с просьбой о приостановке экстрадиции чемпиона в Беларусь. В защиту Алексея Кудина выступили также правозащитники фонда "Гражданское содействие" и Московский Хельсинкский комитет.





Настоящего времени рассказала жена Алексея Кудина Татьяна Пархимович. Подробности в эфирерассказала жена Алексея Кудина Татьяна Пархимович.





— Когда вы в последний раз видели мужа?





— В последний раз я видела мужа на втором заседании московского областного суда, это было 18 июня в зале суда.





— Соответственно, вы пытались обжаловать решение об экстрадиции или пытались обжаловать арест?





— Решение об экстрадиции пытались обжаловать.





— Что происходило на суде? Кто представлял обвинение?





— Извините, я не настолько юридически подкована. Тогда суд отменили и перенесли на 25 число, 25 июня я уже не смогла приехать, и нам отказали.





— Как выглядел супруг в тот момент, когда вы его видели? Выглядел ли подавленным?





— Нет, это не про Лешу. Леша – оптимист от кончиков пальцев до кончиков волос. Он все слушание стоял, смотрел на меня и улыбался. Леше оптимизма не занимать.





— Он вообще осознавал, что его могут экстрадировать в Беларусь?





— Конечно, с первого дня.





— Почему?





— Не знаю, может быть, просто все риски рассматривал. Но он прекрасно понимает реальную ситуацию, что может произойти разное, и экстрадиция может произойти. Он к этому был готов. И адвокаты еще рассказывали, что у них была пара минут 21 числа с ним как-то пообщаться. То есть он настроен очень бодро, оптимистично, и все прекрасно понимает.





— Когда это уголовное дело завели, вы с Алексеем ехали в Россию. Были случаи, когда белорусских оппозиционеров буквально даже в багажниках вывозили из России в Беларусь. Когда вы ехали в Москву, вы думали, что в России безопасно?





— Давайте начнем с того, что Леша не оппозиционер. Леша действительно оказался не в том месте не в то время. В отсутствие интернета 10 августа люди пошли просто посмотреть, что действительно выходят силовики в полной экипировке и гоняют людей. Это был интерес.





У нас 9 августа слегка погоняли людей, а 10 они пошли посмотреть – действительно ли будет продолжение. Это были первопроходцы, люди, которые в первый раз увидели, как это происходит. Это уже потом были массовые беспорядки с автозаками. А тогда этого никто не знал и предположить не мог. Поэтому называть Лешу "оппозиционером" я бы не стала.





Почему в Россию? Наверное, так как он очень сумбурно собрался, это было единственное место, куда он смог сразу поехать. Конечно, у него были планы потом покинуть Россию, но, видно, что-то не срослось.





— Вы просто не успели уехать из России в более безопасное место?





— Я думаю, да.





— Что вы делали, чтобы Алексея из России не увезли в Минск? В какие двери, кроме ЕСПЧ, вы стучались? Обращались ли вы к каким-то российским чиновникам?





— У нас очень грамотные адвокаты – Дмитрий Минаев и Мария Красова. И, если честно, я придерживаюсь такой ситуации, что давала о себе знать и просила какую-то информацию только тогда, когда у меня уже щемило сердце. А так я не вмешиваюсь в дела адвокатов, даю им возможность работать и пытаюсь не тратить их силы на меня. Поэтому они очень много делали. Но сказать пошагово, что – не скажу.





— Знаете ли вы, что сейчас с Алексеем, когда он уже оказался в изоляторе в Минске? Мы знаем, что в Беларуси силовики гораздо жестче – они пытают людей.





— Есть у меня знакомые люди, которые попытались узнать, как сейчас Алексей. Для меня самое важное было – знать, что его никто не трогал. Леша не позволит себя бить. Это просто нужно знать. Он очень горд вообще за себя, он не считает, что он в чем-то был неправ.





Я попыталась узнать у людей, мне сказали, что он в порядке, его никто не трогал, много за ним наблюдателей, естественно, но физически никто его не трогал. И будут опасаться его трогать или что-то такое. Для меня это было важно.





Я думаю, силовики в Беларуси – они тоже люди. Может быть, у них будет к спорту какое-то уважение. Я надеюсь на это, потому что Леша действительно очень много сделал для страны, он заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.





— Что вы будете делать сейчас? Вы верите, что Алексея можно вытащить, и он не получит эти пять лет, которые ему грозят?





— Шансов мало, скажем явно. Но будем работать, будем стараться. У нас нет выхода.





— Вы собираетесь вернуться в Минск?





— Да.





— Почему?





— У меня там дети. Со мной только младший ребенок, а остальные все – в Беларуси.







