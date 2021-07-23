Источник материала: Салiдарнасць

Ключевая проблема протестного движения сегодня — это потеря медийной централизации, пишет Телеграм-канал Репрессия и реакция .

— В событиях августа-декабря 2020 года главную роль играл штаб телеграм-каналов. Это давало огромный охват на всю протестную аудиторию, люди легко мобилизовались, подпитывались информацией. Медиа работали в синхронном режиме: параллельно несколько крупных каналов синхронно анонсировали акции, это создавало ощущение единого центра и наличия единого плана.

Проблемы начались, когда закончились акции. Уличная повестка сменилась повесткой репрессивной. Трансляции репрессивной новостной повестки привела к депрессии и оттоку людей из телеграма, их фрагментации по разным углам, деполитизации.

На сегодняшний день такого массового и централизованного канала коммуникации нет. Все споры о правильности/неправильности тактики 2020-го так или иначе исходили из диспозиции наличии такого канала и возможности управления через такой канал.

При это очевидно, что Ютуб сейчас даёт гораздо больший охват нежели телеграм. Но пока кроме <одного канала, призванного экстремистским>, никто не способен выходить за рамки политизированных нескольких десятков-сотен тысяч.

Все это происходит на фоне зачистки региональной и независимой от государства прессы. Притом проблема региональной прессы куда острее — независимые редакции перетекают на другие площадки, и, хоть и теряют в охвате, но в целом поддерживают переток на платформы, не давая им окончательно увянуть.

По сути, сейчас в телеграме активно растут каналы профессиональных редакций и авторские каналы (эти растут потому, что маленькие), а прошлогодние «чемпионы» сдуваются как по подписчикам, так и по охвату. Но вот по регионам деполитизация бьёт больнее всего — например, там в гораздо меньшей степени чувствуется актуальность зачистки НГО , которые все сконцентрированы в Минске, зато острее возникает эффект «дня Сурка», когда новостей никаких нет, за исключением локальных проблем с инфраструктурой.

Важным фактором медийного расфокусирования является «притупление» реакции на происходящие событие. То, что раньше казалось ярким событием (задержание, инсайд, эксклюзив, деанонимизация) сейчас воспринимается как естественная часть новостного фона, мало влияющая на реальные события.

Все вместе это даёт объяснение, почему именно тема поддержки медиа была первой в повестке визита Светланы Тихановской в Штаты. Белорусский трафик — дешёвый, рекламный рынок — слабоплатёжеспособен. Поэтому при относительно небольших вложениях и грамотной подаче, можно заткнуть нишу главного протестного медиа-канала. Вместе с тем, очень важно наполнение такого канала. В обществе есть спрос на надежду и усталость от «поражений».

Наличие такого канала вернёт ощущение единства, размываемого альтернативными популярными блогерами, тянущими одеяло на себя и сможет стать фактором мобилизации общества на проактивные действия. Пока такого инструмента на данный момент не существует, без него любые попытки управлять и влиять на внутреннюю динамику, превращать хаос событие в единую стратегию, обречены на провал.