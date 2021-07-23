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Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»

23.07.2021 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДФР рассказали подробности случая выплаты зарплаты «в конверте» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»

Руководитель полиграфической компании склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП. И выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности, таким образом не осуществляя выплату подоходного налога государству, как полагается. Мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. 

Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»

В результате проверок установлено, что государству причинен ущерб на 2,5 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Имущество подозреваемого арестовано.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ДФР рассказали подробности случая выплаты зарплаты «в конверте» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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