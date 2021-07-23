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Актинидия - за что так ценят "садовое киви" и как правильно ухаживать за этой лианой
Источник материала: БT
Лысый маленький киви, который можно есть вместе с кожицей. Именно так в двух словах можно охарактеризовать актинидию. К слову, она на самом деле является ближайшей родственницей киви. Но в средней полосе киви не растет, вымерзает, а вот актинидия чувствует себя прекрасно.
О том, какой вид актинидии выбрать и как правильно ухаживать за растением, корреспондентам утреннего шоу
Актинидия - это кустарник или лиана?
Актинидия - это многолетняя деревянистая лиана. Всего в мире насчитывается около 40 видов этого растения. В Беларуси выращивают лишь четыре. Наибольшую ценность представляют два вида - актинидия коломикта и актинидия аргута.
Актинидия коломикта - лиана длиной до 10 м. У нее есть одна интересная особенность: в конце мая на кустах появляются белые листья, которые позже окрашиваются в ярко-малиновый цвет. Это биологическая особенность коломикты.
Актинидия аргута - самая мощная лиана, может вырасти до 30 м. Листья у нее более плотные, чем у коломикты, глянцевые.
Из двух видов более урожайная актинидия аргута. С одного растения можно получить до 30 кг плодов. С коломикты урожай собирают меньший, но она является рекордсменом по содержанию витамина С (до 2200 мг/%).
Обрезка актинидии
Эта культура - настоящий долгожитель (живет 80-100 лет, плодоносит более 50 лет). Поэтому и опора ей нужна прочная. Также растение нуждается в правильной формировке.
Марина Пигуль:
Весенняя обрезка актинидии противопоказана, так как она способствует еще более интенсивному сокодвижению, в результате чего лиана может погибнуть от "плача". Поэтому ее нужно обрезать либо летом, либо осенью. Например, сейчас, в середине лета, можно срезать слегка одревесневшие побеги и заготовить черенки.
Общие правила обрезки актинидии:
Для нормального роста и плодоношения ветви актинидии должны хорошо проветриваться и равномерно освещаться солнцем.
Посадка актинидии в открытый грунт
Пересадку актинидия не любит, поэтому место для нее надо сразу выбрать постоянное. Старайтесь располагать саженцы вдали от деревьев, так как длинные приросты актинидии способны сильно оплетать все вокруг, и бороться с этим плетением будет сложно.
Марина Пигуль:
Лучше всего сажать лиану на возвышенных солнечных местах, так как ее корневая система не переносит затопления. Хотя и излишнюю сухость актинидия тоже не любит. В засушливую погоду ее нужно регулярно поливать под корень из расчета 10-12 л воды на растение либо дождеванием.Актинидия - растение двудомное. Это значит, что существуют мужские экземпляры и женские. Для того чтобы получить урожай на участке нужно высадить представителей обоих полов. Понять, какое перед вами растение, можно только во время цветения - у мужских экземпляров в цветках отсутствуют пестики.
Особенности ухода за актинидией
Один из главных плюсов актинидии - ее экологичность. В наших широтах эту культуру не поражают ни болезни, ни вредители, поэтому ее выращивают без применения пестицидов.
Единственная угроза, которая может быть - это кошки, которые объедают молодые листья и побеги растения. Поэтому при посадке саженцев актинидии специалисты советуют установить вокруг них временное защитное сооружение из сетки или любого другого подручного материала.
Еще Мичурин писал о том, что актинидия по полезности, вкусовым качествам и неприхотливости способна заменить в наших широтах виноград. Так что, присмотритесь к этому растению повнимательнее. У него есть все шансы занять достойное место в списке ваших любимых садовых культур.
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Лысый маленький киви, который можно есть вместе с кожицей. Именно так в двух словах можно охарактеризовать актинидию. К слову, она на самом деле является ближайшей...
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