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Недоплатили в бюджет по 147 и 292 тыс. рублей. КГК проверил две строительные фирмы в Бресте

23.07.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недоплатили в бюджет по 147 и 292 тыс. рублей. КГК проверил две строительные фирмы в Бресте

В поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста. Строительные компании, чтобы платить государству меньше страховых взносов, начисляли своим работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП. По официальным учетам эти суммы, конечно, не проходили. Но ответственные за финансы вели черную бухгалтерию, которую изъяли во время обыска. Известно, что схема работала больше года. За это время две частные фирмы недоплатили в бюджет по 147 и 292 тысячи рублей.

Недоплатили в бюджет по 147 и 292 тыс. рублей. КГК проверил две строительные фирмы в Бресте

Александ Солодкий, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Брестской области:
В ходе проведения неотложных следственных действий в целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возместил в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.

Недоплатили в бюджет по 147 и 292 тыс. рублей. КГК проверил две строительные фирмы в Бресте

Неуплата налогов и обязательных отчислений в бюджет – не единственное, что выяснилось в ходе проверки коммерческих предприятий. Уклоняясь ради личной выгоды от уплаты обязательных отчислений, их собственники ставили под удар своих же работников, прекрасно осознавая, что те не могут в будущем рассчитывать на справедливый размер пенсии. Также установлено, что директор одной из этих компаний являлся участником протестов, привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости...
 
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