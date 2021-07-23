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Сбытчик и потребитель наркотиков задержаны в Минске
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московском районе столицы сотрудники наркоконтроля задержали 30-летнего мужчину, который месяц работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Для этого мужчина переехал жить в столицу из Пружанского района, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Наркокурьер признался, что за день до задержания успел разложить 30 закладок. При осмотре местности милиционеры изъяли 66 г пара-метилэфедрона. Со слов задержанного, таким способом он хотел подзаработать.
В этот же день в Первомайском районе столицы задержан 36-летний мастер одного из предприятий: оперативники изъяли у мужчины 90 г высушенной марихуаны и 300 семян рода канабис. Мужчина пояснил, что семена наркотика приобрел в прошлом году в интернет-магазине. Выращивал коноплю минчанин на своей даче, после чего высушивал ее и забирал в столицу, где употреблял.
Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-
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Наркокурьер признался, что за день до задержания успел разложить 30 закладок. При осмотре местности милиционеры изъяли 66 г пара-метилэфедрона. Со слов задержанного,...
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