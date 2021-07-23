ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сбытчик и потребитель наркотиков задержаны в Минске

23.07.2021 14:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московском районе столицы сотрудники наркоконтроля задержали 30-летнего мужчину, который месяц работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Для этого мужчина переехал жить в столицу из Пружанского района, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Наркокурьер признался, что за день до задержания успел разложить 30 закладок. При осмотре местности милиционеры изъяли 66 г пара-метилэфедрона. Со слов задержанного, таким способом он хотел подзаработать.

В этот же день в Первомайском районе столицы задержан 36-летний мастер одного из предприятий: оперативники изъяли у мужчины 90 г высушенной марихуаны и 300 семян рода канабис. Мужчина пояснил, что семена наркотика приобрел в прошлом году в интернет-магазине. Выращивал коноплю минчанин на своей даче, после чего высушивал ее и забирал в столицу, где употреблял.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наркокурьер признался, что за день до задержания успел разложить 30 закладок. При осмотре местности милиционеры изъяли 66 г пара-метилэфедрона. Со слов задержанного,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Буду заставацца ў Беларусі». Палітзьняволеныя журналісты Свабоды тыдзень за кратамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by