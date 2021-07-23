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Известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые власти решили ликвидирвать
Источник материала: Навiны
По состоянию на 13:00 известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые влассти приняли решение ликвидировать.
Список опубликован в телеграм-канале «Вясна/Правы чалавека ў Беларусі»:
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-центр» и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».
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