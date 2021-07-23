Известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые власти решили ликвидирвать

По состоянию на 13:00 известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые влассти приняли решение ликвидировать.





Список опубликован в телеграм-канале «Вясна/Правы чалавека ў Беларусі»:

просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;

просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;

правозащитная организация Human Constanta;

Центр экологических решений;

Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;

благотворительный проект «Имена»;

Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);

Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);

культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;

информационно-культурный центр «ИнициАрт»;

социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;

Национальный молодежный совет «РАДА»;

Офис по правам людей с инвалидностью;

Центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог»;

частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;

культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;

Центр регионального развития ГДФ;

Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;

Мастерская социального кино;

социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова Нанова»;

бизнес-школа ИПМ;

учреждение «Городское развитие»;

учреждение «Территория прав»;

консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;

просветительское учреждение «Социальные интервенции»;

региональный центр экспертизы «Экодемия»;

культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;

культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;

культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;

информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;

Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;

частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;

частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;

Могилевский молодежный центр;

социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;

частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;

правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;

центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;

культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;

частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-центр» и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».