ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все валюты опять подешевели к белорусскому рублю

23.07.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как следствие, стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,10% до минимума за 249 дней.

Курс доллара снизился ещё на 0,0012 BYN до 2,5136 BYN/USD.

За последние 11 торгов доллар подешевел уже 10-й раз подряд, а его курс за это время рухнул на 0,0785 BYN до минимума за 37 дней.

Курс евро упал на 0,0065 BYN до 2,9597 BYN/EUR до минимума за 337 дней.

Евро падает уже непрерывно девять дней. Его суммарные потери за это время составили 0,0924 BYN. 

Курс российского рубля опустился всего на 0,0024 BYN до 3,4096 BYN/100 RUB.

Рубль РФ подешевел седьмой раз за последние восемь торгов.

Итоги недели 19—23 июля на валютном рынке РБ

Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:

курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;
курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;
курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);
корзина валют −0,56% на минимуме за 249 дней.

Московская биржа

Сегодня на бирже в Москве евро и доллар двигаются в разные стороны.

К 11-30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 7 копеек до 73,6663 российских рублей, а средневзвешенный курс евро снизился на 4 копейки до 86,88 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как следствие, стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,10% до минимума за 249 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
За паўдня Мінюст ліквідаваў больш за 40 грамадскіх арганізацыяў. Сярод іх – «Бізнес школа ІПМ», Press Club Belarus, «Мова Нанова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by