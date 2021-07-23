Все валюты опять подешевели к белорусскому рублю

Курс доллара снизился ещё на 0,0012 BYN до 2,5136 BYN/USD.





За последние 11 торгов доллар подешевел уже 10-й раз подряд, а его курс за это время рухнул на 0,0785 BYN до минимума за 37 дней.





Курс евро упал на 0,0065 BYN до 2,9597 BYN/EUR до минимума за 337 дней.





Евро падает уже непрерывно девять дней. Его суммарные потери за это время составили 0,0924 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0024 BYN до 3,4096 BYN/100 RUB.





Рубль РФ подешевел седьмой раз за последние восемь торгов.





Итоги недели 19—23 июля на валютном рынке РБ

Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;

курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;

курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);





Московская биржа

Сегодня на бирже в Москве евро и доллар двигаются в разные стороны.





К 11-30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 7 копеек до 73,6663 российских рублей, а средневзвешенный курс евро снизился на 4 копейки до 86,88 RUB/EUR.