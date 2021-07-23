ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

23.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали трехмесячного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

Малышка провела в ловушке около суток, но сумела выжить и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице. Мать младенца, по данным местных СМИ, погибла.

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

Ливни обрушились на регион в минувшие выходные и привели к катастрофическим последствиям. В зоне бедствия оказались более 3 миллионов человек, свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции. Десятки человек расчищают дороги, жителей эвакуируют с помощью спецтехники.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Кубы: страна отвергает безосновательные санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by