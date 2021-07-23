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МИД Кубы: страна отвергает безосновательные санкции США
Источник материала: СТВ
Новости Кубы. Куба отвергает безосновательные санкции США. Об этом заявил министр иностранных дел карибской страны в ответ на решение Штатов ввести ограничения против министра обороны и подразделения МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава МИД Кубы посоветовал Вашингтону применить к себе «акт Магнитского» за ежедневные репрессии и полицейское насилие, унесшие в 2020 году жизни более тысячи человек.
Штаты ввели санкции, обвиняя вышеперечисленных в причастности к подавлению протестов на Кубе. Власти республики между тем убеждены: недавние антиправительственные акции в стране – дело рук именно Вашингтона. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.
Кроме того, глава МИД заявил, что Штаты оказывают давление на руководство нескольких европейских и латиноамериканских стран с целью заставить их занять агрессивную позицию в отношении Кубы.
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Новости Кубы. Куба отвергает безосновательные санкции США. Об этом заявил министр иностранных дел карибской страны в ответ на решение Штатов ввести ограничения...
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