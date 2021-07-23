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Александр Лукашенко направил поздравление с Днём революции президенту Египта

23.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. Жители Египта отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил поздравление с Днём революции президенту Египта

Ровно 69 лет назад в стране произошел военный переворот, который привел к устранению монархии и установлению республики. 23 июля в Египте официальный выходной.

Александр Лукашенко направил поздравление с Днём революции президенту Египта

Обычно по случаю праздника по всей стране проходят массовые гуляния, а в столице – военный парад. Поздравление с национальным праздником президенту Египта направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

 
 
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Новости Египта. Жители Египта отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 69 лет назад в стране произошел...
 
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