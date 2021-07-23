Стало известно, по какой статье задержан журналист Игорь Ильяш

Источник материала: Салiдарнасць

Суд рассмотрел жалобу на задержание Ильяша, но оставил ее без удовлетворения.





Стало также известно, что журналист является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Игоря Ильяша задержали 16 июля. Его Телеграм-канал был захвачен неизвестными, которые переименовали его и разместили на аватарке госсимволику.

Напомним, жена Игоря Ильяша, журналистка Белсата Катерина Андреева, была приговорена к 2 годам колонии за стрим с «Площади Перемен» в ноябре 2020 года. Екатерина признана политзаключенной и отбывает срок в колонии.

Игорь Ильяш – журналист, аналитик, окончил БГУ по специальности «философия», работал в газете «Белорусы и рынок», на Радыё Свабода, публиковался в российских и украинских изданиях, с 2017 года сотрудничает с телеканалом Белсат.

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