|
Стало известно, по какой статье задержан журналист Игорь Ильяш
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд рассмотрел жалобу на задержание Ильяша, но оставил ее без удовлетворения.
Стало также известно, что журналист является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).
Игоря Ильяша задержали 16 июля. Его Телеграм-канал был захвачен неизвестными, которые переименовали его и разместили на аватарке госсимволику.
Напомним,
Игорь Ильяш – журналист, аналитик, окончил БГУ по специальности «философия», работал в газете «Белорусы и рынок», на Радыё Свабода, публиковался в российских и украинских изданиях, с 2017 года сотрудничает с телеканалом Белсат.
Ігар Ільяш з Акрэсціна перадае калегам: «Не спыняцца і не апускаць рукі!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд рассмотрел жалобу на задержание Ильяша, но оставил ее без удовлетворения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)