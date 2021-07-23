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В Минске директор производства полиграфической продукции выдавал зарплату в конверте

23.07.2021 15:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске директор производства полиграфической продукции выдавал работникам зарплату в конверте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена противоправная схема выплаты серой зарплаты в минском обществе с ограниченной ответственностью, которое занималось производством полиграфической продукции. Установлено, что учредитель и одновременно директор коммерческой структуры при пособничестве должностных лиц предприятия склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего выплачивал им зарплату в конверте под видом дохода от предпринимательской деятельности", - рассказали в ведомстве.

Схема позволяла уклоняться от уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН и подоходного налога. С ее использованием 21 работнику предприятия было выплачено Br9,9 млн зарплаты в конверте.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Схема позволяла уклоняться от уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН и подоходного налога. С ее использованием 21 работнику предприятия было выплачено Br9,9...
 
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