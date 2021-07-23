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Двое оршанцев оборудовали помещение для выращивания конопли

23.07.2021 15:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое оршанцев оборудовали помещение для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Днем 22 июля оперативники Оршанского РУВД задержали двух мужчин, которые в дачном доме оборудовали специальное помещение для выращивания конопли", - рассказали в УВД.

По информации правоохранителей, ранее не судимые оршанцы приобрели семена конопли в интернете в мае. После этого решили выращивать наркосодержащее растение. Для этого они купили климатическое оборудование, горшки с грунтом и прочие приспособления. Всего было обнаружено три куста конопли, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество - тетрагидроканнабинол.

Наркотик и оборудование изъяли, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.329 УК (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наркотик и оборудование изъяли, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.329 УК (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и...
 
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