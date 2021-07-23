ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тайник с 2 тыс. табачных стиков обнаружили в грузовом тягаче брестские таможенники

23.07.2021 15:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мокраны" пресечена попытка переместить крупную партию табачных стиков в тайнике грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой тягач "Рено" под управлением гражданина Украины следовал в Беларусь. Таможенный контроль с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса выявил скрытый от досмотра товар в кабине транспортного средства. Как оказалось, в приборной панели фуры был оборудован тайник, из которого таможенники извлекли 2 тыс. табачных стиков для iQOS MС.

Общая стоимость незаконно перемещаемого товара и грузового тягача 2008 года выпуска составила более Br40,5 тыс.

В отношении водителя Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП (перемещение подлежащих декларированию товаров через границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля). Предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией скрытого товара и транспортного средства, в котором был оборудован тайник.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая стоимость незаконно перемещаемого товара и грузового тягача 2008 года выпуска составила более Br40,5 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by