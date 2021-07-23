Из самолетов – в автомобили: все об инжекторных системах

Сегодня карбюраторные системы впрыска остаются актуальными разве что для любителей покопаться в старом автомобильном «железе»: последние 20-30 лет им на смену пришла инжекторная система подачи топлива – и сдавать позиции она не собирается. О преимуществах, которые обеспечивает эта система, а также о тонкостях ее эксплуатации и обслуживания – в нашем сегодняшнем материале.

Особенности и плюсы инжекторного впрыска

Главный недостаток карбюраторных двигателей – сложности с точностью дозирования топливно-воздушной смеси. Из-за этого временами мотору недостает мощности, а порой, наоборот, в него поступают излишки топлива, которые, помимо прочего, ухудшают показатели выбросов CO2 – настолько, что сегодня двигатели этого типа уже попросту не соответствуют действующим экологических стандартам.

В инжекторных двигателях от этих недостатков удалось избавиться. За дозирование топлива, которое поступает в камеру сгорания, в них отвечает электронный блок управления. При этом с помощью целой системы датчиков он отслеживает множество важных параметров: от расхода воздуха и количества свободного кислорода в выхлопных газах, давления и температуры двигателя до положения коленвала и дроссельной заслонки. Сам же впрыск топлива в воздушный поток происходит принудительно – посредством форсунок-инжекторов.

Интересный факт: первоначально инжекторный впрыск нашел себе применение в авиационных двигателях. Произошло это еще в 1916 году. Однако там он со временем был вытеснен реактивными системами. Зато в 1951 году инжекторные системы впрыска начали применяться в автомобилестроении. Это были механические системы непосредственного впрыска производства компании Bosch. Активное развитие инжекторных систем подачи топлива началось в 70-х гг. XX века. А к началу 2000-х они практически полностью вытеснили карбюраторные.

Почему? Для этого существует множество причин. Перечислим основные:

Более экономичный расход топлива (он ниже примерно на 20% по сравнению с карбюраторными двигателями сопоставимой мощности) – за счет точного дозирования топливно-воздушной смеси. Снижение токсичности выхлопных газов – за счет оптимизации состава топливно-воздушной смеси и контроля ее сгорания. Увеличение мощности двигателя – за счет оптимального наполнения цилиндров и повышения крутящего момента. Улучшение динамики двигателя – за счет возможности отслеживать изменения нагрузки и гибко менять параметры топливно-воздушной смеси. Более легкий запуск в любую погоду и сокращение времени предварительного прогрева двигателя – за счет точной дозировки топлива. Надежность и долговечность.

Типы инжекторных систем

В зависимости от способа подачи топлива все существующие сегодня инжекторные двигатели можно разделить на три основных типа. Это системы центрального (одноточечного), распределенного и непосредственного (прямого) впрыска. Первые – самые простые по своему устройству: местом впрыска топлива является впускной коллектор, откуда уже готовая топливно-воздушная смесь распределяется по цилиндрам двигателя.

Именно с одноточечного впрыска начиналось развитие современных инжекторных систем. Правда, добиться того, равномерного распределения топлива в цилиндрах (а значит, и достаточной эффективности двигателя), оказалось сложно. Поэтому системы моновпрыска со временем уступили место более совершенным решениям. Ими стали системы распределенного и непосредственного впрыска.

В системах с распределенным впрыском количество форсунок соответствует количеству цилиндров двигателя: впрыск происходит отдельно для каждого, хотя и осуществляется во все тот же впускной коллектор. В зависимости от режима работы форсунок впрыск может происходить одновременно, попарно-параллельно или фазировано.

В отличие от всех остальных, системы непосредственного впрыска подают топливо не во впускной коллектор, а непосредственно в цилиндры двигателя. Это самое эффективное, но в то же время самое технически сложное, требовательное к качеству топлива и недешевое в реализации решение, поэтому применяется оно только в очень мощных и дорогих автомобилях.

Основные неисправности и их причины

О том, что в работе системы произошли какие-либо неполадки, предупреждает сигнальная лампочка Check Engine на приборной панели. Но с какими именно неисправностями чаще всего обращаются владельцы автомобилей на СТО, что становится их причиной и по каким признакам можно заподозрить ту или иную проблему?

Большинство поломок инжекторной системы вызваны проблемами в работе датчиков и состоянием самих форсунок, которые могут выйти из строя из-за некачественного топлива или отсутствия привычки сливать остатки топлива вместе с водой и грязью из бензобака. Что до датчиков, то сами устройства ломаются редко, гораздо чаще случаются проблемы с их электроцепью – вроде поврежденной проводки или перегоревших предохранителей.

Какова бы ни была точная причина, самостоятельно выявить и устранить ее не получится: инжекторные системы имеют достаточно сложное устройство, для их диагностики и ремонта требуется помощь специалистов.

Так что как только вы заметили, что двигатель начал работать неровно (хуже заводиться, дергаться при езде или «плавать» на холостых оборотах), растет потребление топлива – советуем не тянуть с визитом на СТО. Причем лучше туда, где есть все необходимое для диагностики и ремонта инжекторных систем – включая специальное оборудование.

Поскольку одним из основных поставщиком систем инжекторного впрыска на конвейеры различных автопроизводителей является Bosch, то ничего удивительного, что эта же компания производит и инструменты для их обслуживания. Одна из недавних новинок – набор BTG 5120, с помощью которого можно производить профессиональное обслуживание и ремонт распространенных клапанных форсунок HDEV5 и HDEV6.

Как мы уже говорили, именно проблемы с форсунками – одна из наиболее распространенных неисправностей систем впрыска. Возможности автомастерских тем самым заметно расширяются – ведь, как мы уже говорили, именно проблемы с форсунками являются одной из наиболее частых неисправностей систем впрыска.