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Погода в СНГ: в Армении вырос уровень пожарной опасности, в Беларуси ждут дожди и грозы

23.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комфортная погода установилась в российской столице. Сейчас там плюс 24. А в Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного дождя. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. И это на фоне высокого риска пожаров. О том, какая погода в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Гроза, град, пыльная буря и сильная жара – такой экстремальный сценарий приготовила погода сегодня жителям Казахстана. На юге столбики термометров не опускаются ниже плюс 40 градусов. Там сохраняется опасность пожаров. В Кызылординской области – это центральная часть республики – из-за африканского зноя сгорело три тысячи тюков сена. Кормить скот нечем.

Стихия угрожает не только югу. 30-градусная жара сохраняется и на севере страны. Там спасатели готовятся к возможным возгораниям сухостоя. В Акмолинской области бригады отработали сценарии по тушению степного пожара близ поселка Жаксы.

Армения

Почти во всех областях Армении прошумят дожди и грозы. Но до юга страны, который плавится от высокой температуры, осадки не доберутся. Там сохраняется опасность пожаров. Горячее всего в Сюнике – до плюс 37 градусов. В Ереване днем до плюс 35. Вечером жаркую атмосферу армянской столицы освежит дождь.

Беларусь

В Беларуси до плюс 28. Дожди прошумят только на севере страны. Там возможны и грозы. Осадки сейчас не на пользу аграриям. В стране идет уборка зерновых. С полей собрали первый миллион тонн зерна. В лидерах – Брестская область. Темпы жатвы опережают прошлогодние, а вот урожайность из-за аномального зноя немного снизилась.



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Жителей Казахстана ожидают град, пыльная буря и сильная жара.
 
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