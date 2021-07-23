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Молодая женщина утонула в озере в Лунинецком районе

23.07.2021 16:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в озере утонула молодая женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 22 июля. Супружеская пара из Микашевичей около 17.00 приехала на отдых на берег озера Глубокое рядом с деревней Запросье. Вскоре мужчине понадобилось отлучиться по делам. Ближе к 18.00 он вернулся обратно. Жены нигде не было, а на берегу лежали ее вещи и телефон. Самостоятельно ее найти не удалось и мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

К поискам подключились сотрудники ОСВОДа. Сегодня водолазы обнаружили тело женщины 1988 года рождения в 15 м от берега на глубине 5,5 м.

Отмечается, что водоем не оборудован для купания.-0-

Молодая женщина утонула в озере в Лунинецком районе

 
Теги: Брест
 
 
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Отмечается, что водоем не оборудован для купания.
 
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