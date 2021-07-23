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Две мини-лаборатории по изготовлению марихуаны выявлены в Минске

23.07.2021 16:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две мини-лаборатории по изготовлению марихуаны выявлены в Минске. Такие сведения разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Причастных к выращиванию конопли выявил наркоконтроль Минской области 19 и 20 июля. Сначала задержали 30-летнего россиянина, работника коммерческого банка в Беларуси. В его съемной квартире оперативники обнаружили оборудованные ящики для выращивания растений со специальными лампами, датчиками для поддержки микроклимата, системами полива и вентиляции с фильтрами. В одном из боксов нашли горшки с растущей коноплей, а в квартире - семена и около 10 г готовой марихуаны", - рассказали в МВД.

На следующий день задержали 27-летнего тату-мастера из Пуховичского района. В Минске он арендовал жилье, где изготавливал запрещенное зелье. В таких же боксах были обнаружены кусты конопли, а в комнате - марихуана, удобрения и приспособления для курения наркотика.

По словам молодых людей, они выращивали коноплю для собственного потребления и в надежде избежать ответственности не покупали травку у дилера или через интернет.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На следующий день задержали 27-летнего тату-мастера из Пуховичского района. В Минске он арендовал жилье, где изготавливал запрещенное зелье.
 
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