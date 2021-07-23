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Отключившийся блок БелАЭС планируют вернуть в работу к середине августа

23.07.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Включение первого энергоблока Белорусской АЭС в сеть «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки» планируется к середине августа, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отключившийся блок БелАЭС планируют вернуть в работу к середине августа
Фото belatom.by

«На первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора, — отметили в министерстве. — Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты», передает БелаПАН.

По завершении этой работы и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу, уточнили в Минэнерго.

Как сообщалось, 12 июля в 12:57 первый блок БелАЭС был отключен от сети сработавшей автоматической защитой генератора. Автоматика разгрузила реакторную установку до минимально контролируемого уровня мощности (1%) без срабатывания аварийной защиты.

16 июля министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что блок включат в работу после детальной диагностики всех систем и узлов турбогенератора. «С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению», — сказал он.

 
 
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Включение первого энергоблока Белорусской АЭС в сеть «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки»...
 
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