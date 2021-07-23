|
Минчанин угнал машину и попал на ней в ДТП
Источник материала: ОНТ
Правоохранителями был задержан 32-летний житель Минска, угнавший находящийся на автомойке автомобиль. Мужчина попал на угнанной машине в ДТП,
Уточняется, что угонщик работал мойщиком машин. После закрытия автомойки мужчина решил купить спиртное и отправился для реализации задуманного на угнанном авто, оставленном одним из учредителей организации. Угонщик после решил покататься по ночной столице, но не справился с управлением и попал в аварию. Поврежденную машину минчанин оставил у автомойки.
Ранее фигурант привлекался к ответственности за оборот наркотиков.
Составлены административные протоколы. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранителями был задержан 32-летний житель Минска, угнавший находящийся на автомойке автомобиль. Мужчина попал на угнанной машине в ДТП, информирует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)