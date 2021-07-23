Минчанин угнал машину и попал на ней в ДТП

Источник материала: ОНТ

Правоохранителями был задержан 32-летний житель Минска, угнавший находящийся на автомойке автомобиль. Мужчина попал на угнанной машине в ДТП, информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что угонщик работал мойщиком машин. После закрытия автомойки мужчина решил купить спиртное и отправился для реализации задуманного на угнанном авто, оставленном одним из учредителей организации. Угонщик после решил покататься по ночной столице, но не справился с управлением и попал в аварию. Поврежденную машину минчанин оставил у автомойки.

Ранее фигурант привлекался к ответственности за оборот наркотиков.

Составлены административные протоколы. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео ГУВД Мингорисполкома

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