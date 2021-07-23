Органические продукты по уходу за кожей лица, тела и волосами: соберем полезную косметичку!

Источник материала: ОНТ

Курс – на экологичность. Это касается не только нашего отношения к окружающей среде. Все чаще в магазинах нас привлекают товары натурального происхождения. И это касается всего – начиная от одежды из природных тканей и заканчивая косметикой на основе масел и трав. Давайте соберем полезную косметичку.

Как правильно выбрать биокосметику и с чего начать, смотрите в видео:





Фото: depositphotos.com

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