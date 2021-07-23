|
Органические продукты по уходу за кожей лица, тела и волосами: соберем полезную косметичку!
Источник материала: ОНТ
Курс – на экологичность. Это касается не только нашего отношения к окружающей среде. Все чаще в магазинах нас привлекают товары натурального происхождения. И это касается всего – начиная от одежды из природных тканей и заканчивая косметикой на основе масел и трав. Давайте соберем полезную косметичку.
Как правильно выбрать биокосметику и с чего начать, смотрите в видео:
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс – на экологичность. Это касается не только нашего отношения к окружающей среде. Все чаще в магазинах нас привлекают товары натурального происхождения. И это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)