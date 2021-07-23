Девушка познакомилась в соцсетях с парнем и думала, что он – мошенник. А когда узнала правду, удивилась! Никогда не догадаетесь, кем оказался возлюбленный!

Источник материала: ОНТ

Невероятную историю опубликовал ridus.ru .

21-летняя студентка факультета моды из Ноттингема в Англии Эстер познакомилась в соцсетях с парнем Тео из Лондона, который мгновенно ей понравился.





Они много переписывалась, но ни разу не встречались лично, потому что парень часто говорил, что уезжает в Нигерию по делам. А еще Тео не хотел общаться по видеосвязи, и это стало вызывать подозрения. Она подумала, что общается с мошенником.





Британка рассказала о своих подозрениях на шоу MTV Catfish UK. Ведущие Убе и Джули устроили расследование – изучили соцсети парня, связались с его знакомыми. От них узнали, что на самом деле его зовут Майкл. Это насторожило еще больше. Позже ведущим написал лучший друг Тео-Майкла и попросил прекратить расследование, потому что у парня и без того много дел.

Затем Джули позвонила Тео, чтобы узнать, чем он занят, но трубку взяла какая-то женщина. Все подумали, что это его жена. Позже парень написал Эстер и согласился на встречу, дал ей свой адрес. Когда девушка приехала по адресу, то с удивлением обнаружила, что Тео выглядит так же, как на своих фото, и у него нет жены. Оказывается, он ни в чем ее не обманывал, кроме одного – он был принцем Нигерии. Тео – его второе имя, а первое – Майкл. У него три предприятия, которыми он управляет, и недавно умер отец, поэтому отвечать на видеозвонки ему было некогда.





Тео добавил, что к отношениям с Эстер относится очень серьезно и не хотел рассказывать о своем статусе, чтобы он не повлиял на восприятие девушки. Сейчас пара продолжает встречаться, а в будущем планирует заявить официально о своих отношениях.

Главное фото: depositphotos.com

Фото: instagram.com









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