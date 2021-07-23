Роман Григорчук покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»

Источник материала: ОНТ

Ответный матч квалификации в Лиге конференций «Шахтер» проведет с обновленным тренерским штабом. Сегодня стало известно, что команду покидает ее наставник – Роман Григорчук.

Вместе со специалистом уходят и все его ассистенты. В ближайшее время в клубе объявят имя нового главного тренера. Отметим, что решение об уходе было принято руководством «Шахтера» совместно с Романом Григорчуком. Команда неудачно стартовала в еврокубковом сезоне, проиграв три матча. Сначала выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, затем уступила и на старте Лиге конференций. Отметим, что в то же время «Шахтёр» уверенно лидирует в чемпионате Беларуси.

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