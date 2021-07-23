|
Кот воспитывал младшего брата, но в какой-то момент отвернулся. А зря! Посмотрите, что сделал малыш! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовал
В ролике черный кот воспитывает младшего брата, демонстрируя свое превосходство. Но в конце пушистый делает ошибку – отворачивается. Малыш нападает на обидчика, недолго думая, и сбивает того с ног.
Видео посмотрели более 5,4 млн человек. Хитрый кот заставил хохотать пользователей Сети: «Ахахха, шикарный ход», «Атаковал в самый подходящий момент», «Он просто постиг искусство самурая, а тот на массу надеется», «Никогда не поворачивайся спиной к врагу», – писали комментаторы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот воспитывал младшего брата, но в какой-то момент отвернулся. А зря! Посмотрите, что сделал малыш! (ВИДЕО)
Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике черный кот воспитывает младшего брата, демонстрируя свое превосходство. Но в конце пушистый делает ошибку –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)