Кот воспитывал младшего брата, но в какой-то момент отвернулся. А зря! Посмотрите, что сделал малыш! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике черный кот воспитывает младшего брата, демонстрируя свое превосходство. Но в конце пушистый делает ошибку – отворачивается. Малыш нападает на обидчика, недолго думая, и сбивает того с ног.





Видео посмотрели более 5,4 млн человек. Хитрый кот заставил хохотать пользователей Сети: «Ахахха, шикарный ход», «Атаковал в самый подходящий момент», «Он просто постиг искусство самурая, а тот на массу надеется», «Никогда не поворачивайся спиной к врагу», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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