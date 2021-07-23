Республиканский институт контроля знаний: уровень подготовки абитуриентов вырос

Источник материала: ОНТ

Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизованного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше.





Были и нарушения. 11 абитуриентов удалили с тестов. Своим правом сдать испытание они смогут воспользоваться в следующем году. Ну, а те, кто прошел ЦТ, уже могут получить свои сертификаты и подать документы в учебные заведения для поступления.

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