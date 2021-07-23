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Республиканский институт контроля знаний: уровень подготовки абитуриентов вырос
Источник материала: ОНТ
Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизованного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше.
Были и нарушения. 11 абитуриентов удалили с тестов. Своим правом сдать испытание они смогут воспользоваться в следующем году. Ну, а те, кто прошел ЦТ, уже могут получить свои сертификаты и подать документы в учебные заведения для поступления.
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Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизованного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше. Были и...
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