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Республиканский институт контроля знаний: уровень подготовки абитуриентов вырос

23.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканский институт контроля знаний: уровень подготовки абитуриентов вырос

Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизованного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше. 


Были и нарушения. 11 абитуриентов удалили с тестов. Своим правом сдать испытание они смогут воспользоваться в следующем году. Ну, а те, кто прошел ЦТ, уже могут получить свои сертификаты и подать документы в учебные заведения для поступления.  

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Республиканский институт контроля знаний подвел итоги централизованного тестирования. По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше.  Были и...
 
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