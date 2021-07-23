Из-за укуса комара человек может оказаться в больнице. Врач рассказал, в каких случаях такое бывает

Источник материала: ОНТ

Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова в интервью радио Sputnik рассказала, в каком случае после укуса насекомого стоит идти к специалисту.

Кусачие насекомые – комары, слепни и другие – в большинстве случаев раздражающий, но не угрожающий здоровью фактор. Однако бывают исключения – когда вы расчесали место укуса и занесли инфекцию. По словам врача, если есть признаки попадания в рану инфекции, то нужно идти к специалисту, пока не стало хуже.

Место укуса врач советует обработать, чтобы не возникало желания почесать его.

Фото: depositphotos.com

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